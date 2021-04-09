В Уфе 103-летняя блокадница вакцинировалась «Спутником-V»

Фото: pomniblokadu.ru

В Минздраве Башкирии рассказали о самом пожилом человеке, который успешно привился от коронавируса. Ей оказалась 103-летняя уфимка Валентина Драган – ветеран труда и инвалид ВОВ, пережившая блокаду Ленинграда. Пожилой женщине уже ввели оба компонента вакцины «Спутник-V», и чувствует она сейчас себя замечательно.

- Всего вакцинировано от коронавируса по состоянию на 8 апреля 2021 года 5519 жителей Башкирии, которым исполнилось 80 и больше лет, - уточнила пресс-секретарь ведомства здравоохранения Софья Алешина.

Напомним, что в республике продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего завершили вакцинацию двумя компонентами уже 108 534 человек, из которых 2865 получили вторую прививку за минувшие сутки.