Спасатели откачали почти 3,5 тысячи кубометров воды, которой под Уфой затопило школьный двор и дорогу

фото: УГЗ Уфа

Под Уфой сотрудникам аварийной службы пришлось всю ночь откачивать талую воду, которой затопило школьный двор и дорогу. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Напомним, вчера, 8 апреля, в поселке Максимовке был подтоплен двор Центра образования №53. Чтобы не допустить распространения воды, спасатели произвели ее отвод, однако к вечеру ситуация усугубилась.

– Приток значительно увеличился и превысил пропускную способность трубы под дорогой на улице Сосновской. Уровень поднялся, и вода стала подтапливать проезжую часть, – передали в УГЗ.

Спасатели всю ночь откачивали воду при помощи дизельной станции. К утру 9 апреля перелив проезжей части на Сосновской был устранен. Всего специалисты откачали 3 440 кубометров воды.