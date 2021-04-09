Гострудинспекция нашла многочисленные нарушения трудового законодательства в «Башавтотрансе»

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Гострудинспекция провела проверку госперевозчика «Башавтотранса» и нашла в компании многочисленные нарушения трудового законодательства. Надзорное ведомство опубликовало итоги инспекции на своем сайте сегодня, 9 апреля. Транспортная организация допустила нарушения в части:

– оплаты труда: тарифная ставка первого разряда в компании составляет 3 487 рублей (на 2020-2022 годы ее размер не должен быть ниже МРОТ – 12 130 рублей);

– режима труда и отдыха: сотрудники организации перерабатывают. Например, в январе 2021 года диспетчер при норме в 120 часов отработала 375, 105 из которых – в праздничные и выходные дни. За месяц она «закрыла» годовой максимум сверхурочной работы. Некоторые работники не получали выходных: тракторист «отпахал» 10 дней без отдыха, мойщик-уборщик – девять. Один из водителей автобуса не был в отпуске в течение двух лет.

– предоставления гарантии, компенсаций и содержания трудовых договоров: у диспетчеров, контролеров, мойщиков-уборщиков автобусов не установлена доплата за работу в ночное время; у водителей и электрогазосварищиков отсутствуют гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных условиях;

– требования охраны труда: выявлены нарушения в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и проведения обязательного медосмотра.

Гострудинспекция выдала «Башавтотрансу» предписание. В отношении транспортной компании «приняты меры административно-правового воздействия».