Футбольную «Уфу» возглавил Алексей Стукалов

фото: ФК "Велес"

Футбольный клуб «Уфа» сегодня, 9 апреля, представил нового главного тренера – 37-летнего Алексея Стукалова. Он подписал контракт с командой до июля 2023 года.

До переезда в башкирскую столицу Стукалов был наставником в саратовском «Соколе» (2017-2018) и московском «Велесе» (2019-2021). В первом же сезоне со своим последним клубом специалист завоевал золотые медали ПФЛ, что позволило команде подняться в ФНЛ. «Велес» сообщил об отставке Стукалова буквально вчера, 8 апреля. Сейчас его уже бывшая команда занимает восьмую строчку во втором по силе дивизионе России.

Предыдущий главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов заявил о своем уходе из команды 4 апреля после разгромного поражения от «Динамо» (0:4). Он успел поработать с башкирской командой полгода. В таблице РПЛ уфимцы находятся на предпоследнем, 15-м месте с 14-ю очками в активе (3 победы, 5 ничьих, 16 поражений).