В Башкирии за сутки коронавирус нашли у 103 человек, еще 210 выздоровели и двое скончались

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 3,7 тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 103 жителей. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 33 294. Данные 9 апреля опубликовал региональный оперштаб.

Показатель суточного прироста выздоровевших продолжает превышать число новых носителей COVID-19. За минувшие 24 часа с учета было снято еще 210 пациентов (за все время выписалось 29 191 человек).

За день от коронавируса скончались двое жителей республики. Всего в регионе зарегистрировано 389 жертв инфекции.

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 3714 человек – большая часть зараженных лечится дома.