Следствие назвало конкретные обвинения против главы Илишевского района Ильдара Мустафина

фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

Сегодня утром, 9 апреля, правоохранительными органами был задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Пресс-служба Следственного комитета республику назвала предъявленные чиновнику обвинения – всего их два, и оба касаются распоряжения земельным имуществом.

Согласно первому эпизоду, в июле 2014 года Мустафин заключил договор аренды 13 гектаров земли, которую разрешалось использовать для комплексного жилищного строительства, с фирмой «Ремонтно-техническое предприятие». Контракт был рассчитан на три года. Спустя несколько месяцев после заключения договора глава района издал постановление о разделении земли этой на 66 отдельных участков и изменил вид ее разрешенного использования – теперь она предназначалась «для индивидуального жилищного строительства». После этого Мустафин без проведения торгов заключил договор аренды участков на 49 лет с той же самой компанией («Ремонтно-техническое предприятие») по заниженной цене, только после этого был расторгнут предыдущий контракт. В дальнейшем часть земель была передана организацией в субаренду физическим и юридическим лицам.

По второму обвинению, Ильдар Мусатафин издал постановление о предоставлении в собственность двух участков на 30 соток двум местным жителям, у которых они находились в аренде. Плата за эти участки была равна десятикратному размеру земельного налога. Законных оснований для этой сделки не имелось – на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей.

В СК заявили, что ущерб муниципалитету от «преступных действий» чиновника превысил 3,1 млн рублей. Кроме того, «были нарушены права и законные интересы жителей района, нуждающихся в улучшении».

Сейчас Ильдар Мустафин находится под стражей, с ним работают следователи. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, чиновник возглавлял района 13 лет - с 2008 года.