В Уфе с 22 апреля подорожает проезд на двух автобусных маршрутах

Цены на проезд поднял уже второй частный перевозчик

В Уфе частный перевозчик Виктор Искалин с 22 апреля повысит цены на проезд на двух автобусных маршрутах: №272 и №298. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила городская администрация.

– на 272-х маршрутках («ДОК – Телецентр») стоимость поездки по карте «Алга» составит 23 рубля, при оплате другими способами – 25 рублей;

– на 298-х маршрутках («ДОК – торговый центр «Мега») стоимость поездки по карте «Алга» составит 25 рублей, при оплате другими способами – 30 рублей (проезд до конечной остановки – ТЦ «Мега» – при оплате наличными и банковской картой будет еще дороже – 35 рублей).

Напомним, с 5 апреля цены на проезд сразу по 15 маршрутам поднял еще один частный перевозчик - Фанис Батыров.