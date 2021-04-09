В Башкирии назначили исполняющего обязанности главы Аскинского района

фото: администрация Аскинского района

В Аскинском районе Башкирии 8 апреля назначили исполняющего обязанности главы – им стал Динис Юсупов. Ранее он работал замом руководителя муниципалитета и отвечал за социальные вопросы и внутреннюю политику. Чиновник сменил на посту районного главы Ришата Дихина, который скончался от осложнений после коронавируса 27 марта.

Юсупов будет возглавлять Аскинский район до тех пор, пока не состоится конкурс на замещение должности.

До прихода в администрацию района Динис Юсупов пять лет проработал в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Он был главным советников отдела по работе с органами местного самоуправления.