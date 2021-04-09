Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 10:05

Прокуратура закрыла два уфимских пансионата для пожилых и инвалидов

Там не соблюдались требования пожарной безопасности
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
В двух пансионатах содержались 23 постояльца

В двух пансионатах содержались 23 постояльца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратуры Калининского и Кировского районов Уфы закрыли в городе сразу два пансионата для пожилых и инвалидов: одно учреждение находилось в поселке Максимовка, другое – в Мелькомбинате.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, два предприниматели арендовали коттеджи в населенных пунктах и организовали там «деятельность по уходу за 23 престарелыми и инвалидами с обеспечением их проживания». В какой-то момент в пансионаты с проверкой нагрянули прокуроры. Они обнаружили, что в социальные учреждения нарушают требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Против ответственных лиц сотрудники правоохранительных органов возбудили административные дела. Кроме того, в суд было направлено заявления о запрете деятельности пансионатов. Требования прокуроров были удовлетворены.