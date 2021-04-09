Башкирский Роспотребнадзор возглавила Анна Казак

Анна Казак

Главный эпидемиолог Башкирии Анна Казак назначена «в порядке ротации» руководителем республиканского Роспотребнадзора. Соответствующий приказ подписала глава федеральной службы Анна Попова. Сообщение об этом сегодня, 9 апреля, появилось на сайте ведомства. Напомним, с 2011 года региональный Роспотребнадзор возглавлял Евгений Степанов.

Анна Анриевна Казак родилась в Магаданской области, в поселке Ветренный. В 2000 году окончила Владивостокский государственный медицинский университет. Перед этим – с 1993 по 1996 – успела поработать лаборантом кафедры хирургии вуза и палатной медсестрой отделения хирургии во владивостокской больнице.

С 2001 по 2002 год Казак устроилась врачом-вирусологом Центра госсанэпиднадзора Башкирии. В 2003 году сменила сферу деятельности – стала дизайнером-консультантом в фирме «Вереск-Уфа», где проработала до 2008 года. В 2007-2008 годах была врачом-интерном кафедры общей гигиены и экологии БГМУ.

С 2008 по 2014 год занимала должности специалиста-эксперта и замначальника отдела надзора по гигиене питания в республиканском Роспотребнадзоре. Последние шесть лет была главным врачом «Центра гигиены и эпидемиологии» Башкирии.