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Общество9 апреля 2021 9:23

Башкирский Роспотребнадзор возглавила Анна Казак

На этом посту она сменила Евгения Степанова
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Анна Казак

Анна Казак

Главный эпидемиолог Башкирии Анна Казак назначена «в порядке ротации» руководителем республиканского Роспотребнадзора. Соответствующий приказ подписала глава федеральной службы Анна Попова. Сообщение об этом сегодня, 9 апреля, появилось на сайте ведомства. Напомним, с 2011 года региональный Роспотребнадзор возглавлял Евгений Степанов.

Анна Анриевна Казак родилась в Магаданской области, в поселке Ветренный. В 2000 году окончила Владивостокский государственный медицинский университет. Перед этим – с 1993 по 1996 – успела поработать лаборантом кафедры хирургии вуза и палатной медсестрой отделения хирургии во владивостокской больнице.

С 2001 по 2002 год Казак устроилась врачом-вирусологом Центра госсанэпиднадзора Башкирии. В 2003 году сменила сферу деятельности – стала дизайнером-консультантом в фирме «Вереск-Уфа», где проработала до 2008 года. В 2007-2008 годах была врачом-интерном кафедры общей гигиены и экологии БГМУ.

С 2008 по 2014 год занимала должности специалиста-эксперта и замначальника отдела надзора по гигиене питания в республиканском Роспотребнадзоре. Последние шесть лет была главным врачом «Центра гигиены и эпидемиологии» Башкирии.