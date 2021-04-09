В Башкирии на рабочем месте задержали главу Илишевского района

фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Илишевского района Ильдара Мустафина. Сейчас в его рабочем кабинете и по месту жительства следователи проводят обыски и другие оперативные действия, сообщает со ссылкой на источник агентство «Башинформ».

По предварительной информации, 44-летнему чиновнику намерены предъявить обвинение о превышении должностных полномочий. Какие именно эпизоды инкриминируют чиновнику, пока неизвестно. «КП-Уфа» обратилась за комментарием к Следственному комитету. Ответа пока нет – как только он появится, мы его опубликуем.

Ильдар Мустафин руководит Илишевским районом уже 13 лет – с 2008 года. В конце февраля чиновник приезжал в Уфу на встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Они обсуждали национальные проект и благоустройство населенных пунктов района.