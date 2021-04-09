В Уфе за домогательства к 6-летней девочке задержали иностранца

фото: кадр с записи камеры видеонаблюдения // "360"

В Уфе за домогательства к 6-летней девочке задержали гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает канал «360». По данным издания, мужчина средних лет приставал на улице к ребенку и даже пытался на руках затащить его в подъезд. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Предполагаемого педофила спугнул прохожий, который заподозрил неладное. В конце концов иностранца для выяснения обстоятельств задержала полиция.

Сейчас Следственный комитет Башкирии проводит проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.