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Общество9 апреля 2021 8:40

В Уфе за домогательства к 6-летней девочке задержали иностранца

Он пытался затащить ребенка в подъезд
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр с записи камеры видеонаблюдения // "360"

фото: кадр с записи камеры видеонаблюдения // "360"

В Уфе за домогательства к 6-летней девочке задержали гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает канал «360». По данным издания, мужчина средних лет приставал на улице к ребенку и даже пытался на руках затащить его в подъезд. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Предполагаемого педофила спугнул прохожий, который заподозрил неладное. В конце концов иностранца для выяснения обстоятельств задержала полиция.

Сейчас Следственный комитет Башкирии проводит проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.