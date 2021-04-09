Застройщик высотки на улице Армавирской в Уфе подал в суд на мэрию

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История со строительством 27-этажного дома на улице Армавирской в Уфе получила продолжение. Недавно власти башкирской столицы отозвали разрешение на строительство скандально известного дома после того, как глава Башкирии потребовал остановить стройку. А еще чуть раньше жители окрестных домов стали жаловаться на строителей, ведь в проекте значилось, что дом будет всего в шесть этажей.

В начале марта городская администрация отозвала разрешение на строительство у компании «Строительный трест Девелопмент». Формально, из-за того, что в проекте были допущены нарушения. В частности, на первоначальном этапе застройщик не предусмотрел парковку, физкультурные и детские площадки в пределах участка.

И вот, история пришла к логическому исходу: застройщик подал в суд на мэрию. Как пишет издание «КоммерсантЪ-Уфа», компания подала иск о признании незаконным отзыв разрешения на строительство. Точку в этом деле должен поставить суд.