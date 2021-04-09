«Усадьбу Зия Камали» в Уфе могут исключить из перечня объектов культурного наследия

фото: Эльза Маулимшина

Здание «Усадьбы Зия Камали» по адресу Гафури, 89 в Уфе отказываются включать в единый государственный реестр памятников истории и могут исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия. Основанием для этого служит акт государственной экспертизы. Соответствующий проект приказа 8 апреля был опубликован на сайте Башкультнаследия.

7 апреля ведомство также разместило сводку предложений уфимцев по итогам историко-культурной экспертизы, которую провела Людмила Токменинова. Специалист в своем исследовании делает вывод, что у «Усадьбы Зия Камали» нет никакой историко-архитектурной, научной, художественной и мемориальной ценности. Башкультнаследие признало эту экспертизу обоснованной.

«Усадьба Зия Камали» датирована концом XIX – началом XX веков постройки. Сам Зия Камали был ученым и просветителем. Он основал и руководил медресе «Галия». В разные годы в его доме жили и творили писатели Мажит Гафури и Сайфи Кудаш.

Против выводов экспертизы и согласия с ней Башкультнаследия выступила член совета по правам человека при главе республики Эльза Маулимшина:

«Управление по госохране объектов культурного наследия Республики Башкортостан согласно с выводами экспертизы, что ни личность Мажита Гафури, ни Сайфи кудаша, ни Зия Камали никоим образом не являются ценными для нашей истории. И это при условии, что средства на реставрацию здания имеются!» – написала общественница в своих соцсетях.

По ее словам, «Усадьбе» грозит снос, а территорию квартала, где она находится, просто «хотят застроить высотками".