Бывшую сотрудницу БГМУ будут судить за посредничество при передаче взятки

Сообщник обвиняемой получил 6 лет условного срока

В Уфе будут судить заведующую складом Башкирского государственного медицинского университета. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки в крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По версии следствия, обвиняемая занималась взяточничеством в сговоре со студентом вуза. Он предложил двум бывшим однокурсницам по колледжу за 550 тысяч рублей с каждой помощь без проблем сдать вступительные экзамены и зачислиться на бюджет медицинского колледжа. Девушки согласились и передали 1,1 млн рублей, 900 тысяч из которых молодой человек отдал заведующей складом, чтобы та в свою очередь подкупила «неустановленных должностных лиц приемной комиссии вуза», и часть денег оставила себе за посредничество.

Абитуриентки, передавшие миллион рублей, так и не смогли поступить в БГМУ. Поняв, что их обманули, девушки обратились в правоохранительные органы.

– Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – передали в СК РБ.

Студент, который собирал деньги с бывших однокурсниц, уже осужден: ему дали 6 лет условно, а также отчислили из университета.