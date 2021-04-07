Житель Башкирии избил своего сына, вступившегося за мать во время семейных разборок

Фото: Рустем АХУНОВ

В Туймазах перед судом предстал местный житель, обвиняемый в истязании своего маленького сына. Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Мужчина вместе со своей женой (в настоящий момент уже бывшей – Ред.) и двумя маленькими детьми возвращались на машине домой. в какой-то момент между супругами разгорелся скандал, тогда мужчина остановил машину, открыл пассажирскую дверь и попытался вытащить жену на улицу, чтобы там продолжить разбирательства. На помощь матери бросился ее старший сын – он встал между ругающимися родителями, но отец ударил его кулаком в живот и, схватив за шею, отшвырнул в сторону. Вернувшись домой, женщина немедленно написала заявление в полицию и подала на развод.

А вот сам подсудимый заявил, что ситуация слишком приукрашена. Мол, он действительно поссорился с женой, а когда в разговоры взрослых начал вмешиваться ребенок, просто оттащил его за ухо, чтобы не мешался под ногами. Никого он не бил, и вообще, когда подошли другие люди, прекратил конфликт.

Вот только суд все оправдания белоречанина расценил как попытку оправдать себя и поэтому признал его виновным в побоях малолетнего и назначил ему 200 часов обязательных работ.

- Приговор в законную силу еще не вступил, - отметили в пресс-службе суда.