Минздрав Башкирии пояснил, можно ли отстрочить второй компонент прививки от коронавируса

Между первым и вторым компонентом вакцины должен пройти 21 день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов рассказал, можно ли сделать второй компонент прививки от коронавируса позже обычного. Напомним, вторая процедура обычно проходит спустя 21 день после первой, однако попасть на вакцинацию именно на конкретную дату получается не всех – например, из-за вынужденного отъезда.

– В целом [сделать вторую прививку позже] возможно. В течение месяца вы можете вколоть второй компонент, но лучше до введения первого компонента предупредить об этом врача и проконсультироваться с ним, – пояснил чиновник во время профильного брифинга 6 апреля.

Напомним, тогда же Кустов рассказал, как подготовиться к вакцинации от COVID-19.