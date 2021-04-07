Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 8:02

В Башкирии за 2 млрд рублей построят комплекс по сжижению газа

Предприятие начнут возводить уже в этом году
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В Стерлитамакском районе Башкирии построят комплекс по сжижению газа за 2 млрд рублей. 6 апреля глава республики Радий Хабиров обсудил проект с председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе.

Руководитель региона отметил, что «это первый столь масштабный проект подобного рода» в Башкирии, и «его успешная реализация даст новый импульс развитию экономики и социальной сферы» республики.

Строительство первой очереди комплекса начнется в текущем году. Сжиженный газ, выпущенный предприятием, будут использовать в качестве моторного топлива для грузовиков и железнодорожного транспорта.