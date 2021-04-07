В Уфе прохожий обнаружил в снегу возле своей машины гранату

Фото: Рустем АХУНОВ

На днях в Управление гражданской защиты Уфы позвонил встревоженный мужчина и сообщил, что он откапывал свою машину, припаркованную возле дома на улице имени Зайнаб Биишевой, и в снегу обнаружил подозрительный предмет, очень напоминающий гранату. На место немедленно выехали сотрудники Росгвардии: взрывотехники осмотрели находку и выяснили, что это действительно пустой корпус гранаты с механической частью запала, но совершенно безопасный для окружающих.

- Предмет передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе ведомства.