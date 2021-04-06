Гололед и мокрый снег на проводах: в Башкирии снова испортится погода

На проводах и деревьях будет лежать мокрый липкий снег Фото: Олег ЗОЛОТО

И только жители Башкирии радостно вздохнули: ну, здравствуй, весна, как погода снова готовит неприятный сюрприз. Как сообщает Башгидрометцентр, уже завтра, 7 апреля, в республике ожидаются небольшой дождь и снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед на дорогах. Восточный ветер то и дело будет срываться на шквалистый и сменяться на юго-западный. Впрочем, хотя бы обойдется без заморозков. Ночью ожидается -2; +3 градуса, днем воздух прогреется до 4-9 тепла.

Не стоит расстраиваться: непогода задержится в регионе всего на пару дней. Послезавтра выпадет небольшой снег с дождем, зато утихнет шквалистый ветер и потеплеет уже до +11.

В Уфе завтра тоже будет пасмурно, дождливо и ветрено. Скорость ветра усилится до 9 метров в секунду, зато будет сравнительно тепло: +9 градусов.