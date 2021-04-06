Житель Башкирии угрожал застрелить и облить кипятком врача скорой помощи

Фельдшер скорой помощи не ожидала, что столкнется с пьяным буяном на вызове Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кумертау осудили местного жителя, который бросался и угрожал убить врача скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе Кумертауского суда, инцидент произошел 15 декабря 2020 года. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к женщине с высоким давлением, но столкнулись в квартире с пьяным неадекватным мужчиной, который устроил скандал, что медиков пришлось долго ждать. Когда фельдшер попросила пропустить ее к больной, мужчина перегородил выход и начал угрожать ей убийством.

- Он говорил: «Я тебя зарежу ножом, у меня есть пистолет, и я тебя застрелю», затем принес чайник с кипятком и, держа его над головой фельдшера, кричал, что обольет её кипятком, и она умрет, - сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины и явку с повинной, наличие заболевания и инвалидность, а также чистосердечное раскаяние обвиняемого, и приговорил его к условному, а не реальному сроку – к двум годам лишения свободы.