Уфимец отсудил у государства 300 тысяч рублей за разбитый «Мерседес»

Глубокая яма стала причиной ДТП Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Уфимец отсудил у администрации Орджоникидзевского района 303647 рублей за свой разбитый Mercedes-Benz. Как следует из документа на сайте Верховного суда Башкирии, неприятный инцидент произошел еще 7 октября 2018 года. Мужчина, управляя элитной иномаркой, въехал в огромную яму во дворе дома, возле которой не было ни ограждений, ни предупредительных знаков, ни освещения. Независимая экспертиза оценила причиненный автомобилю ущерб в 609832 рублей, и чтобы взыскать деньги за дорогостоящий ремонт, уфимец обратился в районный суд, который принял его сторону.

Однако администрация Орджоникидзевского района подала апелляцию в Верховный суд Башкирии, заявив, что мужчина сам виноват в случившемся – он прекрасно видел яму, мог сбавить скорость и объехать ее.

В итоге Верховный суд все же согласился с тем, что дорога действительно находилась в ужасном состоянии, поэтому администрация района должна оплатить причиненный ущерб, но частично – в размере 303647 рублей, а также а также возместить уфимцу расходы на услуги независимой экспертизы в размере 4 980 рублей, 8 тысяч на оплату услуг представителя, а также оплатить расходы на оплату госпошлины в размере 6 236 рублей.