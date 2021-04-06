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Общество6 апреля 2021 20:06

Рядом с Советской площадью в Уфе планируют построить многоуровневую парковку

Проект вынесут на общественные обсуждения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Площадь проектируемой территории составляет 12,4 га

Площадь проектируемой территории составляет 12,4 га

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе в квартале, ограниченном улицами Ленина, Октябрьской революции, Пушкина и Цюрупы, хотят построить две многоуровневые парковки. Проект планировки вынесут на общественные обсуждения. Об этом сообщил «РБК-Уфа».

Проектируемая территория в 12,4 гектара располагается рядом с Советской площадью, за комплексом административных зданий. Два многоуровневых паркинга (один на девять уровней, другой на семь) в сумме рассчитаны на 751 место. Если проект будет одобрен, то для его реализации снесут деревянные жилые дома и гаражи.