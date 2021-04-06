Активисты обратились к мэру Уфы с просьбой снять вопрос о создании улицы Довлатова

Памятник Довлатову в Петербурге

Общественные активисты обратились с письмом к мэру Уфы Сергею Грекову и председателю городского совета Валерию Трофимову. В нем они просят отменить заседание депутатов Горсовета, где будет рассматриваться вопрос о присвоении улице перед торговым центром «Башкирия» имени писателя Сергея Довлатова.

Как пояснил руководитель проекта «Живая Уфа» Артур Рахметов, обсуждение о том, чтобы назвать какую-либо улицу в честь Довлатова, «необходимо вернуть в публичное поле», и «только после открытого голосования […] выносить предложение на согласование».

Главная претензия активистов заключается в том, что проезд, который собираются назвать именем Довлатова, «находится далеко от туристических маршрутов Уфы и никак не связано» с писателем. Сами общественники настаивают на том, чтобы переименовать Электрические переулок, поскольку тот находится рядом с домом по адресу Гоголя, 56, где в младенчестве жил Сергей Донатович.

Письмо, адресованное Грекову и Трофимову, подписали 194 уфимца. Обращение было зарегистрировано. Рахметов надеется, что вопрос с повестки завтрашнего заседания будет снят.