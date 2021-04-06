Минобр Башкирии закупит 5,7 тысячи ноутбуков для школ за 370 млн рублей

Ноутбуки получат 205 школ, 44 из которых - уфимские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для школ Башкирии в рамках нацпроекта «Образование» закупят 5740 ноутбуков. Бюджетом республики на эти цели предусмотрено более 373 млн рублей (65 тысяч рублей за единицу оборудования). Тендер, заказчиком которого является региональный Минобр, разместил Госкомитет республики по конкурентной политике.

Согласно проекту контракта, исполнитель должен будет поставить ноутбуки в 205 школ. Больше всего компьютеров (44) получат уфимские школы. Аукцион по отбору подрядчика назначен на 27 апреля. На исполнение контракта выделят 45 дней с момента его заключения.

В техническом задании указано, какие минимальные характеристики должны иметь ноутбуки:

- диагональ экрана 15 дюймов;

– процесс с четырьмя ядрами и восемью потоками с максимальной чистотй 4,2 гигагерц;

– оперативная память DDR4 на 8 гигабайт;

– SSD-диск объемом 240 гигабайт

– оптический привод.

Напомним, в марте Минздрав Башкирии выбрал подрядчика для поставки 2,6 тысячи компьютеров за 145 млн рублей.