Устранять подтопление в деревне Радия Хабирова приехал лично глава Ишимбайского района

Глава района был одет явно не для работ по освобождению участков от талой воды Фото: vk.com

В деревне Сайраново начали устранять последствия подтопления талыми водами.

Накануне в неприятную ситуацию попали жители родной деревни Радия Хабирова. В населенном пункте Сайраново Ишимабайского района республики талыми водами затопило улицу Первомайскую, и местная жительница записала эмоциональное обращение к властям на башкирском языке.

Вскоре на место выдвинулись местные власти. Устранять последствия подтопления четырех домов выехал лично глава района Азамат Абдрахманов. Уже после чиновник отрапортовал в соцсетях о «завершении работ по расширению канала для прохода талых вод».

По данным МЧС Башкирии, первоначальной причиной подтопления участков стало засорение водопропускных труб.

Напомним, что Абдрахмановым заинтересовалась прокуратура Башкирии после того, как в сети появились ролики, на которых мужчина, похожий на чиновника, разрушает палаточный городок защитников шиханов и ругается матом. Впрочем, надзорное ведомство так и не смогло получить видео, исходя из которого можно было бы определить личность неизвестного хулигана.