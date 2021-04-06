Башкирский парламент рассмотрит законопроект о трехдневном голосовании

Голосование в течение нескольких дней, по словам спикера башкирского парламента, позволит «лучше отражать мнения и политические предпочтения граждан». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парламент Башкирии на апрельском заседании рассмотрят законопроект о проведении трехдневного голосования, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральным. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев.

– Предусматривается возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, – пояснил председатель заксобрания.

Толкачев отметил, что возможность голосовать в течение нескольких дней позволит большему числу избирателей поучаствовать в выборах и «лучше отражать мнения и политические предпочтения граждан».

С принятием закона выборы депутатов в Госдуму и в органы местного самоуправления в сентябре смогут провести в новом формате.