Власти Уфы сообщили о нововведениях ЕГЭ и ГИА в 2021 году

В проведении ГИА И ЕГЭ в текущем году есть изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ в Уфе после 11-го класса планируют сдать 5089 выпускников текущего года и 591 – прошлых лет. ГИА после девятого класса будут сдавать более 10,4 тысячи детей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила Елена Хаффазова, начальник управления образования в городской администрации.

– Выбор предметов для сдачи экзаменов в городе остается традиционным. Самое большое количество обучающихся 11-х классов выбрали профильную математику – их доля составляет 66%. Также выпускники отдают предпочтение предметам обществознание, информатика и физика. У девятых классов лидирует по популярности обществознание (33%). Далее идут информатика, география и физика, – отметила чиновница.

В текущем году девятиклассники сдадут только два обязательных предмета – русский язык и математику. Они также напишут контрольную работу по выбранному предмету. Чтобы получить допуск к экзамену, им предстоит пройти собеседование по русскому языку.

11-классники в апреле-мае напишут сочинение-изложение – в качестве допуска к итоговой аттестации. Экзамен по базовой математике в этом году отменен – остается только профильная (по выбору). ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерной форме. Выпускники, которые не поступают в вуз после 11-го класса, с 25 по 28 мая сдадут экзамен в форме контрольной работы по двум предметам – русскому языку и математике.

Досрочное прохождение итоговой аттестации как для девятых, так и для 11-х классов отменено.