«Пожалуйста, помогите»: талой водой затопило родное село Радия Хабирова

В Башкирии затопило родное село Радия Хабирова Фото: vk.com

Из-за начала паводка в Башкирии талой водой затопило родное село Радия Хабирова – Сайраново.

В Башкирии наконец-то окончательно установилась плюсовая температура, и вместе с этим началось обильное таяние снега. В Калининском районе Уфы подтопленными оказались улицы в селах Елкибаево и Карпово. Сейчас там работают спасатели МЧС и Управления гражданской защиты Уфы.

С похожими проблемами столкнулись не только жители Башкирской столицы. Видеообращение к властям района и республики записала пожилая жительница села Сайраново, в котором родился глава Башкирии Радий Хабиров. В кадре женщина стоит в болотных сапогах и опирается на две палки на фоне собственного двора. Вот что она утверждает.

- Вот так у нас в деревне Сайраново затопило Первомайскую улицу. Такое происходит каждый год. И каждый год мы просим помощи. Нельзя сказать, что нас никто не слышит. Приезжают, смотрят. Однажды сделали канаву, но вода через нее не ушла мимо деревни. У всех теперь вода в доме. Кто-то вообще выйти не может, я, ладно вот, стою в сапогах. Вода ведь и в огородах стоит, долго-долго не уходит оттуда. Пока все высохнет, уже июль наступит, мы ничего посадить не сможем. Пожалуйста, помогите! Нам много не надо - положите трубу с большим диаметром, чтобы вода обходила деревню. 21 век на дворе, а проблемы у народа старые, - говорит женщина на башкирском языке.

Напомним, что ранее в МЧС Башкирии представили карту возможного подтопления районов Уфы. Сложнее всего обстановка прогнозируется в районе Затона, Миловки, Демы и Нижегородки. Всего по Башкирии подтопления возможны в 41 муниципалитете.

Если талые воды начали подтапливать ваш дом или участок, сообщите об этом спасателям по телефону 112.