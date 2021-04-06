Мэр Уфы заявил, что в городе «хватает мест для парковок», а спустя час передумал и признал проблему

фото: Сергей Греков

Мэр Уфы Сергей Греков во время оперативного совещания 6 апреля поднял проблему парковок на газонах. Он заявил, что в городе «вполне хватает мест» для стоянок автомобилей – а водители просто по инерции после зимы оставляют машины в неположенных местах. Примерно час спустя в своих соцсетях чиновник написал, что проблема с парковками все-таки есть, и он об этом знает.

– Снег тает стремительно, газоны уже открываются. Будьте, пожалуйста, внимательны, паркуясь во дворах. На газонах - нельзя! (Знаю, что проблемы с парковками в городе есть. Решаем их сейчас стратегически, комплексно), – отметил градоначальник.

На самой оперативке Греков объяснил коллегам, что проблема парковок на газонах носит временный характер, и «буквально в течение месяца эта привычка у автовладельцев уходит».