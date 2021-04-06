В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое потепление

Температура воздуха по ночам не будет опускаться ниже нуля градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие дни в Башкирию придет по-настоящему весенняя погода. По прогнозам синоптиков, уже начиная с пятницы, 9 апреля, воздух в дневное время суток будет прогреваться до +14, +12°С, а по ночам температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С.

По данным Башгидрометцентра, на этой неделе по республике пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Так, метеорологи обещают затяжной дождь, который начнется днем во вторник, 6 апреля и закончится только в ночь на четверг, 8 апреля. Затем характер погоды резко переменится и в республику придет долгожданное тепло. В середине следующей недели, к среде, 14 апреля, температура воздуха и вовсе поднимется до +19°С.

Синоптики обещают на этой неделе умеренный юго-восточный и восточный ветер, местами с порывами до сильного. Атмосферное давление в ближайшее время будет резко меняться от 747 мм ртутного столба по ночам и до 764 мм ртутного столба в светлое время суток.