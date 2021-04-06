Названы районы Уфы, которые должны отправить в армию наибольшее число призывников

Весеннюю призывную кампанию обсудили в мэрии Уфы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В уфимской мэрии обсудили весеннюю призывную кампанию 2021 года. По словам начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, наряд по призыву этой весной составляет 824 человека. Больше всего парней в армию должны отправить Калининский (171), Кировский (141), Октябрьский (133) и Орджоникидзевский (132) районы.

– По состоянию на 1 апреля в военных комиссариатах Уфы на воинском учете состоит 29 751 человек, подлежащих призыву, в возрасте от 18 до 27 лет. Подлежит вызову [на медицинскую комиссию] весной 6 577 человек, – сообщил Гафаров.

К работе с призывниками, добавил чиновник, допускаются только те сотрудники военкоматов, что прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела к нему.

Напомним, весенний призыв в России длится с 1 апреля по 15 июля.