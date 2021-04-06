«Комсомольская правда» выпустила книгу «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе»

Автор книги - космический корреспондент «КП» Александр Милкус

К 60-летию первого полета человека в космос «Комсомольская правда» выпустила уникальную юбилейную книгу «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе». Составителем книги стал Александр Милкус, космический корреспондент «КП» с 1997 года по настоящее время.

Так получилось, что корреспонденты «Комсомолки» вели космическую тему, передавая главного героя как эстафету. Василий Михайлович Песков первым из журналистов приехал в семью Юрия Гагарина в тот момент, когда спускаемый аппарат корабля «Восток-1» еще только входил в плотные слои атмосферы, возвращая космонавта на землю.

А на следующий день спецкоры Василий Песков и Павел Барашев единственные из советских журналистов вылетели на спецсамолете из Москвы в Саратов, чтобы привезти Гагарина в столицу на торжества, посвященные может быть самому главному событию XX века.

Из книги вы узнаете про девять ЧП, случившихся в полете «Востока-1», о том, почему засекретили место и способ посадки, что подарили космонавту за полет и какие существуют версии трагической гибели Гагарина.

Мы собрали все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть десятков лет.

А еще - воспоминания читателей «КП» о встречах с Юрием Алексеевичем, их любительские фото и истории, порой не всегда находящие подтверждение в официальной биографии Гагарина. Эти мемуары мы сохранили в том виде, в котором их рассказывали корреспондентам.

Книга рассчитана на широкого читателя, в том числе на юное поколение. Знакомство с ней поможет современной молодежи лучше понять и прочувствовать величие подвига советского народа, совершившего исторический прорыв в космос спустя всего полтора десятилетия после лихолетья Великой Отечественной войны.

Приобрести книгу можно в редакции «Комсомольской правды - Уфа» по адресу: ул. Пархоменко 156/3, офис 610.

Задать вопросы и зарезервировать книгу: тел. +7 961-048-77-43.