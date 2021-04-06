В Белорецком районе Башкирии вновь заметили вырубку леса рядом с туристским маршрутом

фото: Андрей Иванюта

В Белорецком районе Башкирии общественники вновь забили тревогу из-за вырубки леса – на этот раз на туристском маршруте на гору Ялангас. Ситуацию в своих соцсетях прокомментировал глава района Андрей Иванюта.

– Мы начали разбираться. Координаты есть. Представители лесного надзора и мой заместитель Андрей Гревцев выезжают на место. Выяснили, что этот участок в аренде у Уфимского фанерного комбината. Заготовка древесины ведётся на основании лесной декларации, – отметил чиновник.

Он добавил, что в четверг, 8 апреля, он и его администрация встретятся с активистами и туристами, вместе с которыми будет доделан «список популярных туристических троп района». На его основе в правительстве Башкирии будет рассматриваться вопрос об исключении территории вокруг троп из кварталов вырубок. Предварительная договоренность с министром лесного хозяйства, написал Иванюта, уже есть.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что неподалеку от Инзерских Зубчаток в том же Инзерском районе происходит вырубка леса. После продолжительных разбирательств спикер парламента республики заявил о необходимости изменить туристское законодательство, чтобы избежать подобных случаев.