Гострудинспекция назвала причину гибели 29-летнего кровельщика в Уфе

Мужчина получил смертельные травмы после падения

В Уфе 17 февраля погиб 29-летний кровельщик. Молодой мужчина сорвался с 13-метровой высоты, когда чистил крышу 4-этажного дома на улице Мира. Гострудинспекция провела расследование и выяснила, что стало причиной несчастного случая.

В надзорном ведомстве пояснили, что работник поднялся на крышу здания через слуховое окно, после чего отцепил карабин страховочного стропа. Спуская обратно, мужчина упал во двор дома и получил смертельные травмы. Во время судмедэкспертизы стало известно, что кровельщик был очень пьян – у него в крови обнаружили этиловый спирт (2,72 промилле).

Среди причин несчастного случая Гострудинспекция выделила неудовлетворительную организацию производства работ (отсутствовал контроль за применением работниками средств защиты) и нарушение дисциплины труда, поскольку кровельщик находился на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Виновным был признан работодатель погибшего - ОЖХ Орджоникидзевского района. Его оштрафовали на 650 тысяч рублей. Материалы проверки расследования Гострудинспекции переданы в Следственный комитет.