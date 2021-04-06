В Уфе назначили нового вице-мэра

фото: инстаграм Алексея Дербеко

Новым заместителем главы администрации Уфы стал Алексей Дербеко. Он будет отвечать в мэрии за информационный блок. Об этом на оперативном совещании 6 апреля сообщил сити-менеджер Сергей Греков.

– Дербеко Алексей Геннадьевич раньше работал заместителем главы Советского района. Работал также в администрации главы Башкирии. Алексей Геннадьевич человек с опытом. Он будет курировать у нас информационную работу, коммуникацию с жителями и работу системы «Инцидент менеджмент», – рассказал мэр.

Напомним, слухи о назначении Дербеко появились еще в середине марта. Новому вице-мэру 35 лет. Он родился в Уфе. Получил высшее образование во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте, финансы и кредит. Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве руководителя информационного отдела в благотворительном фонде «Данко».