Видео - эксперты нашли две грубые судейские ошибки в матчах «Салавата Юлаева» и «Ак Барса»

Эксперты признали судейские ошибки в матчах «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Фото: hcsalavat.ru

Эксперты КХЛ нашли как минимум две ошибки судей в матчах серии плей-офф «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».

Уфимский клуб вылетел из борьбы за Кубок Гагарина всего после четырех матчей с казанским «Ак Барсом». По итогам игр главный тренер «Салавата Юлаева» неожиданно признал, что его команде нужно равняться на соперников из Татарстана.

В передаче «Судейская» на официальном канале КХЛ разобрали несколько спорных моментов в последних мачтах игр на вылет. В поле зрение экспертов, в том числе, попали игры клубов из Уфы и Казани.

Так, во время третьей игры в Уфе форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко ударил в лицо Маркуса Гранлунда. Ему не назначили малый штраф за грубость во время матча, и эксперты Леонид Вайсфельд и Алексей Анисимов признали этот момент ошибкой судей.

Второй спорный момент произошел во время второго матча в Казани. Тогда Дмитрий Воронков столкнулся с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным и снял с него шлем. Согласно правилам лиги, защитник «Салавата» не мог продолжать игру без части обмундирования, и побежал на смену. В этот момент команда из Казани забила гол. Эксперты сошлись во мнении что в этом моменте судья должен был дать взаимное удаление Воронкову за снятый шлем и Панину за то, что тот схватил Воронкова за джерси в полете.