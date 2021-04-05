В Уфе спасатели начали откачивать подтопленные талой водой дома и улицы

В Уфе спасатели откачивают воду с подтопленных участков Фото: УГЗ

В Калининском районе Уфы спасатели начали ликвидировать подтопления талой водой.

С приходом потепления в Башкирии возникает угроза подтопления. Полноценное таяние снега еще не началось, но некоторые жители Уфы уже столкнулись с неприятностями.

Так, по данным пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, случаи подтопления талыми водами зафиксированы в Калининском районе столицы. Например, подтопило улицу Барбарисовую в селе Карпово. В соседней деревне Елкибаево талой водой с полей подтопило два участка с частными домами.

С 3 апреля на этом участке в Елкибаево работают специалисты Управления гражданской защиты. Всего они откачали с участка порядка 570 кубометров талой воды.

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