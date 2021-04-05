Аналитики назвали число жителей Башкирии, зарабатывавших деньги в других регионах

В 2020 году в другие регионы выезжали работать более 100 тысяч жителей Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2020 года 165,3 тысячи человек, постоянно проживающих в Башкирии, зарабатывали деньги в других регионах России. Это 9,2% от общей численности занятого населения республики. Об этом сообщили аналитики Башстата.

Самый популярный регион для работы у жителей Башкирии – Тюменская область: туда выезжали 109,5 тысячи вахтовиков (66,2% от общей численности «выездной» рабочей силы). В Челябинской области трудилось 10,9 тысячи работников из республики, еще пять тысяч предпочли зарабатывать в Татарстане.

В Башстате отметили, что в целом по России самая большая доля занятого населения, работающего за пределами своего региона, у Московской (19,9% от общего числа занятых) и Ленинградской (17%) областей, а также у Адыгеи (15,9%) и Чувашии (13,7%). Башкирия в этом рейтинге занимает девятое место.