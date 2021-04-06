Защитник «Салавата Юлаева» возвращается играть в Северную Америку

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Защитник Александр Алексеев возвращается играть в Северную Америку.

Напомним, что 21-летний защитник на правах аренды присоединился к башкирской команде в 2020/2021 сезоне КХЛ. После окончания регулярного сезона и борьбы в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» направил в адрес «Салавата Юлаева» отзыв на аренду хоккеиста.

За время аренды в уфимском клубе Алексеев провел 64 игры, забил 8 шайб, отдал 8 результативных передач, провел 43 силовых и заблокировал 116 бросков.

В пресс-службе «Салавата Юлаева» отметили, что уфимская команда оставляет за собой права на защитника в КХЛ.