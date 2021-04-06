Бывший полицейский в Башкирии переквалифицировался в наркоторговца

Дело экс-полицейского и его подельников передано в суд

В Башкирии полицейский, оставивший службу в 2007 году, вступил в наркогруппировку. В ближайшее время банду из пятерых жителей республики в возрасте от 22 до 37 лет будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемые через интернет занимались продажей запрещенных веществ в Уфе. Лавочку прикрыли сотрудники полиции. Они обнаружили у преступников синтетические наркотики, электронные весы для их взвешивания, полимерные пакетики и магнитные ключи – они использовались для того, чтобы открывать дверь в подъездах и оставлять там закладки.

Сейчас несколько обвиняемых находятся под стражей. Часть из них не признает вину в обвинении.