Из бюджета Башкирии выделили почти 110 млн рублей на покупку школьных автобусов

Башкирия собирается купить 41 школьный автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия выделила из местного бюджета 109,9 млн рублей на закупку 41 школьного автобуса. Одна единица транспорта оценена в 2,68 млн рублей. Тендер на портале госзакупок разместил Госкомитет республики по конкурентной политике. Заказчиком выступает региональный Минобр.

Согласно конкурсной документации, машины для перевозки детей от 6 до 16 лет предназначены для 29 муниципалитетов. Больше всего автобусов – пять единиц – получат села Уфимского района. Три автомобиля купят непосредственно для города Уфы.

Из технического задания тендера следует, что автобусы с как минимум 18 посадочными местами должны быть новыми – не ранее 2021 года выпуска. Кузов необходимо покрасить в желтый цвет с надписью «Дети» на боковых сторонах.