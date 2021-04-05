В Уфе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

фото: МЧС РБ

В Демском районе Уфы во время пожара погиб мужчина. Инцидент произошел вечером 4 апреля в жилом доме по улице Мусоргского, передали в региональном МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 17:37. Спустя 13 минут спасатели – семь человек с тремя единицами техники – уже локализовали пожар в однокомнатной квартире, где огонь повредил только домашнее имущество. Тем не менее спасти 56-летнего жильца дома не удалось – он задохнулся. Сейчас в причинах происшествия разбирается дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

По данным экстренного ведомства, с начала года в Башкирии произошло 1610 пожаров. В них погибли 84 человека, четверо из которых – дети. Еще 63 жителя получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.