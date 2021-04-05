Импортозамещающее производство измерительных приборов в Башкирии оценили в полмиллиарда рублей

Инвестор готов вложить 500 млн рублей в импортозамещающий проект

Башкирская компания «Уралтехнострой – Автоматизированные системы» намерена вложить 500 млн рублей в производство измерительных установок для нефтегазовой отрасли. Завод планируется построить в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск».

Инвестиционный проект предусматривает создание импортозамещающего производства, которое обеспечит Башкирию, другие российские регионы и страны ближнего зарубежья «качественным оборудованием для определения количества и состава газожидкостных смесей». Об этом сообщил премьер-министр республиканского правительства.

Проект будут реализовывать в течение нескольких лет – с 2021 по 2028 год. На заводе рассчитывают создать 100 новых рабочих мест.