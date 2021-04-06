«Претензий больше не имею»: уфимка, лишившаяся волос в салоне красоты, рассказала, чем закончилась история

Сейчас уфимка уверяет, что не имеет никаких претензий к салону. Фото: соцсети

Молодая уфимка Гульнара Амирова, лишившаяся волос после неудачного окрашивания, рассказала, чем закончился конфликт с руководством студии красоты. Напомним, что молодая женщина записалась на новомодную процедуру «айртач», но из-за того, что мастер не рассчитала время нанесения краски, волосы начали ломаться и выпадать целыми локонами.

Изначально владелица студии красоты сняла с себя всю ответственность и заявила, что Гульнара сама виновата в случившемся («Ты же сама мастер, почему не следила за временем?»). И только когда уфимка обратилась к юристу за помощью, а также в СМИ за оглаской, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

- Мастер позвонила мне сама. Предложила решить вопрос, та как процесс был запущен, наша встреча проходила в присутствии юриста, для досудебного урегулирования спора. Я предоставила экспертизу и заключение врача, что со стороны моего здоровья патологии не обнаружено, что вред был осуществлен в результате окрашивания волос. Сошлись на том, что мастер оплатила лечение и восстановление волос по рецепту врача. В процессе отозвалась руководитель салона и взяла на себя 20 процентов от общей стоимости лечения, - рассказала в своем Инстаграме Гульнара Амирова.

Женщина подчеркивает, что ее вполне устроил именно такой вариант, поэтому она не стала настаивать на возмещении морального вреда и т.д. Главное для уфимки, как она сама говорит, было именно услышать извинения и человеческое отношение, а вовсе не желание кого-либо наказать.