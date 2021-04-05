Экс-директора и бухгалтеров башкирского колледжа обвинили в хищении 5 млн рублей, предназначенных для сирот

Проверка, проведенная прокуратурой и МВД, стала поводом для возбуждения уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовные дела против экс-директора и четырех бухгалтеров (трое из них бывшие) Башкирского аграрно-технологического колледжа. Их подозревают в хищении 5,3 млн рублей бюджетных денег учреждения, которые были предназначены для детей-сирот и студентов из малообеспеченных семей.

– В 2020 году директор образовательного учреждения совместно с сотрудниками бухгалтерии разработали план на хищение денег, предназачавшихся на обеспечение питанием, стипендией, обмундированием детей-сирот и учащихся из малообеспеченных семей, – передали в прокуратуре. – По указанию руководителя колледжа работники бухгалтерии изготовили подложные банковские платежные документы и реестры, куда внесли недостоверные сведения о получателях выплат.

Более 5,3 млн рублей были перечислены на банковские карты бухгалтеров – деньгами сообщники распорядились «по своему усмотрению».

Преступление в ходе проверки выявили органы прокуратуры и управление экономической безопасности МВД Башкирии. Переданные в Следственный комитет материалы стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.