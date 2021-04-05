МЧС предупредило об усилении ветра и тумане в Башкирии

Завтра днем в Башкирии пройдет небольшой дождь Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии в ближайшие сутки – с 5 на 6 апреля – усилится ветер и появится туман. Об этом предупредили в МЧС республики.

По данным аварийной службы, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь, по югу – умеренный.

Ветер будет южного и юго-восточного направлений. Днем он усилится до 7-12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с.. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, после восхода солнца потеплеет до +4,+9°.

Туман возникнет ночью и утром. Он сократит видимость на дорогах до 500 метров и менее.