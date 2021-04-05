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Общество5 апреля 2021 12:40

Хабиров возложил на себя новую обязанность

Теперь он курирует один из Госкомитетов республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров возложил на себя новую обязанность – теперь он курирует Госкомитет республики по предпринимательству. Руководитель региона внес изменения в соответствующее распоряжение 2 апреля. Сегодня документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Ранее за Госкомитет по предпринимательству отвечал первый заместитель премьер-министра и руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов.

Напомним, 19 марта стало известно, что Хабиров возложил дополнительные полномочия на премьер-министра республики Андрея Назарова.