В Башкирии будут судить мужчину, который напился и выбросил котенка с 9-го этажа

Котенок не пережил падения // кадр с камеры видеонаблюдения

В башкирском городе Нефтекамске будут судить 39-летнего местного жителя, который перебрал с алкоголем и выбросил котенка с девятого этажа. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным со смертельным исходом. Максимальная санкция этой статьи предусматривает три года лишения свободы.

– В феврале текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в руку котенка своей гражданской супруги и выбросил его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома. В результате животное скончалось на месте происшествия от падения с высоты, – озвучила прокуратура версию дознания.

Обвиняемый во время следствия признал вину в преступлении. В ближайшее время он предстанет перед городским судом.