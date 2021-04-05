В Башкирии могут запустить Западный и Восточный экспрессы

фото: Радий Хабиров

В Башкирии могут появиться два скоростных поезда – Западный и Восточный экспрессы. Власти республики прорабатывают их организацию совместно с Куйбышевской железной дорогой. Об этом на оперативном совещании 5 апреля сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

– Западный экспресс – это до Приютово. Ходить там будет «Ласточка» (скоростной электропоезд – прим. авт.) – совершенно другой комфорт и уровень. Восточный экспресс – это до Белорецка, тоже будет ходить «Ласточка». Что выиграем: комфорт опять же и временной лаг – там существенно быстрее все будет ходить, – объяснил глава Башкирии.

Напомним, 31 марта в Башкирии открылось новое железнодорожное направление – Уфа-Кумертау. Время в пути сократилось в два раза – с 7 до 3,5 часа.